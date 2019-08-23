6 دول أوروبية توافق على استقبال 356 مهاجراً من سفينة أوشن فايكنغ

قال كبير مسؤولي الهجرة في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن ست دول أعضاء في الاتحاد ستستقبل 356 مهاجراً يستقلون سفينة الإنقاذ أوشن فايكنغ.

وقال مفوض الهجرة في الاتحاد ديمتريس أفراموبولوس على تويتر "نرحب بالتوصل إلى حل للأشخاص الموجودين على متن أوشن فايكنج وأنهم جميعاً سيعاد توطينهم".

وأشاد بمالطا لسماحها برسو السفينة ونزول المهاجرين منها.

وأضاف أن الدول التي وافقت على استقبالهم هي فرنسا وألمانيا ورومانيا ولوكسمبورج والبرتغال وأيرلندا.

كانت السفينة قد انتشلت المهاجرين قبل أسبوعين.

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إن بلاده ستستقبل 150 مهاجراً من الموجودين على متن السفينة التي ترفع علم النرويج وعددهم 356.

وتقطعت السبل بالمهاجرين خلال انتظار الموافقة على دخول السفينة لأحد الموانئ بعد أن رفضت مالطا استقبالها كما رفضت إيطاليا الرد على طلبات لاستقبال المهاجرين.

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