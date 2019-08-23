ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الحكومية تحاصر نقطة المراقبة التركية في مورك جنوب إدلب وأنها باتت تفرض سيطرتها على بلدة كفرزيتا في ريف حماة الشمالي دون أي اشتباكات.

وتفصيلاً قال المرصد إن قوات الحكومة السورية تواصل توغلها ضمن المنطقة التي تحاصرها جنوب مدينة خان شيخون، حيث بسطت سيطرتها على بلدة كفرزيتا كبرى بلدات ريف حماة الشمالي، دون أي مقاومة أو اشتباكات، بالإضافة لسيطرتها على تلال شرق النقطة التركية في بلدة مورك، حيث لا يزال مصير النقطة التركية هناك مجهولاً.

وذكر المرصد أن عدد المناطق التي تمكنت القوات الحكومية من السيطرة عليها بدعم روسي منذ انهيار وقف إطلاق النار في الخامس من شهر آب أغسطس الجاري ارتفعت إلى 23.

في حين ذكرت القناة الإخبارية السورية أن الجيش السوري يفرض طوقاً خانقاً على مقاتلي المعارضة في ريف حماة الشمالي.

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