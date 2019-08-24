وسط خلافات حادة .. مجموعة السبع تعقد قمتها في مدينة بياريتس الفرنسية

يفتتح قادة دول مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى اليوم السبت الموافق 24 أغسطس/آب القمة فى بياريتس جنوب فرنسا. ويتابع الرأي العام العالمي هذه القمة بدقة وينتظر من قادتها حلولا عملية للأزمات التي تهز العالم من الحرب التجارية إلى إيران وصولا إلى حرائق الأمازون.

وفرضت حرائق غابة الأمازون الهائلة نفسها في اللحظة الأخيرة كقضية رئيسية على جدول الأعمال في اليوم الأول من القمة التي تضم زعماء بريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، كما يحدث في بعض الأحيان في بعض اللقاءات الدولية.

ومن المقرر أن تكون هذه الكارثة البيئية على جدول أعمال المناقشات في العشاء الذي سيحضره الرئيسان الفرنسي والأميركي إيمانويل ماكرون ودونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء الحكومات البريطاني بوريس جونسون والإيطالي جوزيبي كونتي والياباني شينزو آبي والكندي جاستن ترودو.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية يوم أمس الجمعة أن "مبادرات عملية" لمكافحة الحرائق "يمكن أن تصبح واقعا" خلال القمة، مطالبة بجعل هذه "الأزمة الدولية" أولوية للقمة.

وينتظر آلاف الدبلوماسيين والصحافيين الحاضرين في بياريتس موقف الرئيس الأميركي الذي لا يمكن التكهن بسلوكه، من القضايا الخلافية الأخرى، من بريكست إلى الخلافات التجارية والملف النووي الإيراني.

وفي مواجهة هذه القضايا الراهنة الكثيرة، سيحاول المنظمون الفرنسيون الدفع قدما بملفات أخرى مثل مكافحة اللامساواة والتعليم في إفريقيا وحماية المحيطات.

واستعدادا للقمة، تحولت مدينة بياريتس وبلاد الباسك في جنوب غرب فرنسا بعدما هجرها السياح وانتشر فيها أكثر من 13 ألف شرطي ودركي، إلى حصن لاستقبال القمة بينما يثير تجمع لمعارضين مخاوف من أعمال عنف.

ويرغب ماكرون في إضفاء أجواء ودية على هذه القمة بعد أن انتهت قمة العام الماضي في كيبيك بفوضى سلطت الضوء على التوتر في العلاقات بين واشنطن وأقرب حلفائها.

وسيقوم فريق من أربعة طهاة حاصلين على نجوم ميشلان بإعداد الوجبات للضيوف، لكن قائمة الطعام ستبقى سرا لحين جلوس القادة لتناول العشاء مساء اليوم.

وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت توقيف 17 شخصا وإصابة أربعة شرطيين بجروح طفيفة مساء الجمعة خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن قرب مخيّم معارضين للقمة في أورونيي في جنوب غرب فرنسا.

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