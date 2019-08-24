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مال وأعمال

صحيفة: اليابان وأمريكا تتوصلان لإطار اتفاق تجاري

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
صحيفة: اليابان وأمريكا تتوصلان لإطار اتفاق تجاري
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قالت صحيفة "نيكي" التجارية اليابانية اليوم السبت 24 أغسطس/آب، إن الولايات المتحدة واليابان توصلتا إلى الإطار العام لاتفاق تجاري مع إبقاء الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية على السيارات اليابانية، ولكن مع خفض طوكيو للتعريفات على لحوم الأبقار والخنازير الواردة من الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة، أن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيغي توصلا للاتفاق يوم أمس الجمعة في واشنطن، وسيتم إعلانه خلال اجتماع من المتوقع أن يعقد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الأحد على هامش اجتماع قمة مجموعة السبع في بياريتس بفرنسا.

ويأتي هذا التقرير بعد فترة وجيزة من إبلاغ موتيغي الصحفيين في واشنطن إنه ولايتزر حققا "تقدما كبيرا" في محادثاتهما.

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