نظم نشطاء منظمة أوكسفام غير الحكومية مظاهرة يوم الجمعة في مدينة بياريتس الفرنسية لمطالبة قادة مجموعة الدول السبع بوضع حد للفقر حول العالم.
ويجتمع قادة الدول السبع في بياريتس على مدار يومين بدءاً من اليوم السبت.
وارتدى المتظاهرون وجوهاً مكبرة مشابهة لزعماء الدول السبع مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وتقام القمة وسط تشديدات أمنية عالية تحسباً لوقوع مظاهرات عنيفة خلال انعقادها.
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