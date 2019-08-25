الشرطة في هونغ كونغ تعتقل 29 متظاهرا بعد اشتباكات عنيفة

أعلنت شرطة هونغ كونغ اليوم الأحد، إنها اعتقلت 29 شخصا بعد وقوع اشتباكات خلال الليل أُطلق خلالها وابل من الغاز المسيل للدموع لفض احتجاجات مناهضة للحكومة، ومع استعداد ذلك المركز المالي الآسيوي لمزيد من المظاهرات خلال اليوم.

هذا وألقى ناشطون قنابل بنزين وحجارة في منطقة كوان تونغ الصناعية المكتظة بالسكان الواقعة شرق شبه جزيرة كولون بهونغ كونغ.

وأغلقت السلطات أربع محطات لمترو الأنفاق بسبب الاحتجاجات، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بعد أن ألقى بعض المحتجين قنابل حارقة وحجارة في حين أتلف آخرون أعمدة إضاءة "ذكية" مزودة بكاميرات مراقبة. وأقام بعض المحتجين حواجز على الطرق باستخدام سقالات من الخيزران.

وكانت تلك أول مرة تستخدم فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع منذ أكثر من أسبوع بعد سلسلة مظاهرات اتسم معظمها بالسلمية في تلك المستعمرة البريطانية السابقة.

وبدت حركة النقل إلى مطار المدينة الدولي طبيعية في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد على الرغم من خطط المحتجين لتعطيلها.

ومن المزمع تنظيم احتجاج آخر اليوم الأحد في حي تسوين وان العمالي، في حين يعتزم متظاهرون تنظيم إضراب يشمل كل المدينة ومقاطعة الدراسة بالجامعات خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت الشرطة في بيان يوم الأحد، إنها تدين بشدة المحتجين "لتكديرهم السلم العام" يوم السبت وإن 19 رجلا وعشر نساء اعتقلوا.

وتشهد هونغ كونغ منذ ثلاثة أشهر احتجاجات بدأت بسبب مشروع قانون تم تعليقه الآن كان سيسمح بتسليم المشتبه بهم في جرائم جنائية إلى الصين.

وأدت هذه الاحتجاجات إلى أسوأ أزمة شهدتها هونغ كونغ منذ عودتها للحكم الصيني في عام 1997.

وتشكل المطالب الأوسع بالديمقراطية تحديا مباشرا لزعماء الحزب الشيوعي في بكين والذين يحرصون على إخماد الاحتجاجات قبل حلول الذكرى السنوية السبعين لإنشاء جمهورية الصين الشعبية في أول أكتوبر /تشرين الأول.

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