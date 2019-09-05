القضاء الفرنسي يمنح الديك "موريس" حق الإستمرار في الصياح

منح القضاء الفرنسي الحق للديك "موريس" الخميس 5 أيلول/سبتمبر حق الإستمرار في الصياح بعد أن رفع سكان جزيرة أوليرون في شمال شرق فرنسا دعوى قضائية ضده بسبب الضجة التي يسببها صياحه المستمر. وقضت محكمة "روشفور" في القضية المرفوعة بحق الديك البالغ من العمر أربع سنوات ورفضت شكوى الجيران جان-لويس بيرون.

والسبب في رفع الدعوى في عام 2017 هو أن بيرون كان قد اشترى منزلاً ريفياً في قرية على سواحل المحيط الأطلسي هرباً من الضوضاء، فكان صياح "موريس"بانتظاره. حيث أكد بيرون: "الديك يستقيظ صباحاً في الرابعة والنصف ويبدأ بالصراخ الذي يستمر إلى فترة ما بعد الظهر".

يأتي هذا فيما رفض مالكا الديك جاكي فيسو وزوجته كورين التخلص من موريس. وتقول كورين: "لن أرضخ للتهديد، فالريف ينبغي أن يبقى كما هو، لا أحد من حقه أن يُخرس الأصوات في الريف".

ونقلت صحيفة لوموند عن محامي بيرون قوله إنه يريد فتح وساطة "لتصفية الدعوى".

"موريس" صوت الريف

وتُبرزُ قضية موريس الصراع المستمر في فرنسا منذ عقود بين سكان المدن الذين يشترون منازل في الريف دون أن يكونوا مستعدين للتعايش مع الظروف الخارجية المرتبطة بالعيش خارج المدن مثل الضوضاء والروائح أو الحيوانات والحشرات والمزارعين.

"موريس" حاز على حملة دعم وتضامن واسعة داخل وخارج فرنسا، ومن بين هؤلاء المتضامنين، بونوي غوتون، وهو صاحب محل لبيع الألبسة، ويشارك بنشاط في الحملة التضامنية مع الديك.

غوتون الذي يبيع قمصاناً عليها صور لـ"موريس"، يقول: كانت الفكرة في البداية هي دعم عائلة كورين (دعما لموريس).. لكنّنا في حقيقة الأمر ندافع عن الحياة الريفية.. إننا ندافع عن جميع الحيوانات في الريف.

والجدير بالذكر أن الجزيرة شهدت دعاوى مماثلة ضد حيوانات كالأبقار والخراف، لكن أيّ من تلك الدعاوى لم يكن لها الصدى الذي أحدثته الدعوى المرفوعة ضد "موريس" هذا الديك الذي وجد أصدقاءً في أماكن بعيدة مثل الولايات المتحدة التي تلقى منها هذا الديك النشيط الكثير من رسائل الدعم والتضامن.

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