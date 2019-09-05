لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

العالم

عاجل

مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط غرينبلات يقدّم استقالته

 محادثة
بقلم:  Euronews 
مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط غرينبلات يقدّم استقالته
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

أعلن جيسون غرينبلات، المستشار الخاص للرئيس دونالد ترامب المكلف بإعداد خطة سلام لتسوية النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين، استقالته، اليوم الخميس.

وقال غرينبلات في بيان إن عمله في البيت الابيض كان "امتيازا".

وفي نهاية آب/اغسطس، اعلن أن خطة السلام لتسوية النزاع في الشرق الأوسط لن تعرض قبل الانتخابات التشريعية في إسرائيل المقررة في 17 أيلول/سبتمبر.

وكان مسؤولون أميركيون، قالوا إن جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، سيقدم استقالته ما إن يتمّ الكشف عن خطة السلام الأميركية المنتظرة بخصوص النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المسؤولين الأميركيين قولهم إن "غرينبلات، الذي لم يكن ينوي البقاء في البيت الأبيض لأكثر من سنتين، منذ تسلّم مهمته في 2017، يرغب في الاستقالة ليعود إلى زوجته وأولاده الستة المستقرين في نيوجيرسي".

المزيد عن