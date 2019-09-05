مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط غرينبلات يقدّم استقالته

أعلن جيسون غرينبلات، المستشار الخاص للرئيس دونالد ترامب المكلف بإعداد خطة سلام لتسوية النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين، استقالته، اليوم الخميس.

وقال غرينبلات في بيان إن عمله في البيت الابيض كان "امتيازا".

وفي نهاية آب/اغسطس، اعلن أن خطة السلام لتسوية النزاع في الشرق الأوسط لن تعرض قبل الانتخابات التشريعية في إسرائيل المقررة في 17 أيلول/سبتمبر.

وكان مسؤولون أميركيون، قالوا إن جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، سيقدم استقالته ما إن يتمّ الكشف عن خطة السلام الأميركية المنتظرة بخصوص النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المسؤولين الأميركيين قولهم إن "غرينبلات، الذي لم يكن ينوي البقاء في البيت الأبيض لأكثر من سنتين، منذ تسلّم مهمته في 2017، يرغب في الاستقالة ليعود إلى زوجته وأولاده الستة المستقرين في نيوجيرسي".