برغر "بيغ ماك" من أجل النباتيين!

يزداد الاهتمام بالنظام الغذائي النباتي في العالم. حتى الشركات العملاقة في مجال الوجبات السريعة أصبحت تقدم بدائل نباتية للحوم. هنا في دبي، افتتح مطعم "فيغانيتي" النباتي، الذي يراد له أن يكون الأكبر من نوعه في العالم. أسسته سكاي سومرز كي تثب للناس أن اتباع نظام غذائي نباتي ليس تضحية. وهي تقدم أكثر من مئتي طبق من الأطعمة التقليدية ومن التحضيرات الفاخرة.

أما عن سبب تأسيس مطعم "فيغانتي" أخبرتنا سكاي سومرز: "كنت أظن في الماضي أنني أتناول طعاما صحيا، كالدجاج المشوي مع الخضار المطبوخة على البخار. لكني كنت أمرض باستمرار، ومرضي كان يتفاقم، ويتفاقم. لذا قررت أن أشفي نفسي، وفعلت ذلك في ثلاثة أشهر".

الملوخية طبق سريع وسهل!

أما طبق سكاي المفضل فهو الملوخية التي تحضرها بطريقة نباتية: "إنه طبق عربي يحضر من أوراق خضراء تشبه السبانخ. نضع زيت الزيتون، ونضيف البصل والثوم والكزبرة التي تعطي النكهة المميزة للطبق. نحتاج إلى معجون الطماطم والخل الأبيض ومرق الخضروات. نضيق الملوخية والطماطم، ونتركها تغلي قليلاً حتى تصبح سميكة، ثم نخلط المكونات بالخلاط الكهربائي اليدوي. وعندما يتجانس المزيج جيدا تصبح الملوخية جاهزة".

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The Same Question Is Asked Everyday! “I Can’t Stop Meat Where Would I Get My Protein From?” And The Answer Would Simply... Publiée par Veganity UAE sur Lundi 13 novembre 2017

من أكثر الأطباق إبهارا في مطعم "فيغانتي"، شطيرة البرغر التي تحضرها سكاي من اللحم النباتي الذي يصنع أصلا من بروتين في الصويا، أما عن تحضير الجبن اللذيذ، فقد أخبرتنا سكاي: "يجب أن نختار المكسرات المناسبة للجبن. أنا أجرب أنواعا مختلفة. الكاجو مثلا له طعم جوزي. أما الجوز البرازيلي فله نكهة محايدة، والدسم يمنحه غنى خاص".

مع الجبن النباتي واللحم النباتي تمكنت سكاي من تحضير شطيرة تشبه برغر "بيغ ماك" تماما، إنها غنية بالعصارة، وبمذاق لذيذ للغاية.

Have You Tried Our Level Up Burger Yet? Two Layers of Mouth Watering Vegan Goodness That Will Leave You Craving More 🤤 Veganity City Walk Dubai Publiée par Veganity UAE sur Lundi 30 septembre 2019

وصفة سكاي لتحضير "اللحم بالعجين" على الطريقة النباتية!

المكونات:

4 بندورة

بصلتين مقطعتين

8 فصوص ثوم مقطعة

حفنة بقدونس مفروم

فلفل أحمر مقطع لمربعات صغيرة

فلفل أخضر مقطع لمربعات صغيرة

250 غ من اللحم نباتي مفروم

تطهى جميع المكونات مع 3-4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون لمدة 10 دقائق تقريبًا، ثم تضاف البهارات الموضحة أدناه:

4 ملاعق كبيرة من الفلفل الحلو المطحون

4 ملاعق كبيرة من مزيج الـ7 بهارات

ملعقتين من مسحوق الثوم

ملعقة كبيرة من صلصة الورسستر النباتية

4 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم

كوب من عصيدة الخضروات

نتركه نتركة على النار لمدة تصل إلى ساعة، مع التحريك كل 15 دقيقة حتى تذوب جميع السوائل

تحضير العجين:

5 أكواب من الطحين

2 كوب ماء

قليل من الملح

ننخل الدقيق في وعاء، ثم نضيف الملح. ويُضاف الماء ببطء مع مزج العجينة، ثم يُغطّى ويُترك لمدة 30 دقيقة في مكان بارد. ثم تقطع العجينة إلى كرات بحجم 3 بوصات ثم تُفرد العجينة حتى تصبح بالشكل المطلوب. ثم توضع في صينية. ويُضاف خليط اللحم إلى قطع العجين المفرود، ثم توضع الصينية في فرن مُسخّن مسبقًا على حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة.