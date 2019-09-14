ذكرت صحف بلجيكية اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر/أيلول، أن القضاء البلجيكي يحقق في اتهامات بالفساد ضد وزير الخارجية ديدييه رينديرز المكلف القضاء في المفوضية الأوروبية المقبلة.

وقال رينديرز في حديث لوكالة الأنباء البلجيكية، إن "لا علم له" بتحقيق من هذا النوع. وأوضح أنه طلب من محاميه "الدفاع عن حقوقه" و"نفي الإدعاءات" التي نشرتها وسائل الإعلام.

من جهته، صرح جون هندريكس الناطق باسم رينديرز للوكالة نفسها "بيلغا"، "إنها على الأرجح فبركة جديدة مصدرها نفس الشخص المؤذي الذي يحاول الإضرار بوزير الخارجية".

وذكرت صحيفة "ليكو" و"دي تييد"، أنهما أبلغتا بالاتهامات التي أجبرت القضاء على فتح "تحقيق أوّلي".

وأطلق الاتهامات رجل أمن سابق في جهاز الاستخبارات البلجيكي عمل لديه بين 2007 و2018.

وأكدت نيابة بروكسل للصحيفتين أن تحقيقا تمهيديا "يجري". وستبت النيابة بعد انتهاء هذا التحقيق في حال توفر أدلة كافية، في نقله إلى النيابة الفدرالية.

وديدييه رينديرز نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع، مرشح للمفوضية الأوروبية. وقد عهدت به الرئيسة الجديدة للمفوضية أورسولا فان دير لايين بحقيبة القضاء واحترام دولة القانون في الاتحاد الأوروبي وحماية المستهلكين.

ويُفترض أن يستمع البرلمان الأوروبي للمرشحين لتولي مختلف المفوضيات قبل التصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الأوروبية خلال جلسة عامة من 21 إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر.

وستبدأ جلسات الاستماع الأولى في 30 أيلول/سبتمبر.

وسيحدد النواب الأوروبيون ما إذا كان المرشحون يمتلكون الكفاءة وإذا كانوا جديرين بالثقة لشغل المناصب التي سيكلّفون بها.

وفي نهاية جلسات الاستماع يمكن رفض المرشح أو إعادة النظر في مهامه.

وفي 2014، اضطر رئيس المفوضية جان كلود يونكر تحت ضغط البرلمان ليطلب من سلوفينيا تقديم مرشح آخر بعد رفض النواب رئيسة الوزراء السابقة ألينكا براتوشيك التي كانت مرشحة لمنصب نائب رئيس المفوضية ومفوضة الطاقة.

وقد حلت محلها فيوليتا بولك لكن كمفوّضة للنقل. وعُهد بمنصب نائب رئيس المفوض إلى السلوفاكي ماروس سيركوفيتش.

للمزيد على يورونيوز:

قبل مغادرة الرئاسة.. يونكر يتحدث عن خلاصة تجربته ضمن المفوضية الأوروبية

حقيبةٌ جديدة في المفوضية الأوروبية تثير ضجّةً في الأوساط السياسية

تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: