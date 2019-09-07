واشنطن تدعو بيونغيانغ الى التوقف عن عرقلة استئناف المباحثات النووية

دعا المبعوث الأميركي الخاص إلى كوريا الشمالية بيونغيانغ الى التوقف عن عرقلة استئناف المباحثات النووية مع الولايات المتحدة قبل فوات الأوان، وسط تعثر في المفاوضات بين البلدين.

وفي كلمة ألقاها ستيفن بيغون يوم أمس الجمعة في جامعة ميشيغان، قال "إذا كنا نرغب في النجاح، على كوريا الشمالية أن تضع جانبا البحث عن عراقيل للمباحثات وأن تسعى الى الانخراط بينما هذه الفرص ما تزال ماثلة".

ونشرت وزارة الخارجية نص تصريحاته اليوم السبت الموافق 7 سبتمبر/أيلول.

وبدأ البلدان حوارا تاريخيا غير مسبوق بعد قمة أولى عقدت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون في سنغافورة في حزيران/يونيو 2018.

ثم انهارت قمة ثانية في هانوي في شباط/فبراير دون التوصل لاتفاق. ثم التقى الزعيمان مجددا في حزيران/يونيو في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين حيث اتفقا على استئناف الحوار، لكنّ هذه المباحثات لم تبدأ بعد.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرت كوريا الشمالية سلسلة اختبارات لصواريخ قصيرة المدى اعتبرها مسؤولون أمريكيون استفزازا، إلا أن ترامب تجنب انتقادها.

وانتقد مسؤولون في كوريا الشمالية موقف واشنطن من أن العقوبات ضد بيونغيانغ لن ترفع حتى يتخلى البلد الآسيوي عن برنامجه النووي.

وقال بيغون "أوضحنا لكوريا الشمالية أننا على استعداد للانخراط حينما نسمع منهم، نحن مستعدون لكننا لا يمكننا أن نفعل ذلك لوحدنا".

وتابع "يجب أن ننطلق في مفاوضات مكثفة". كما طرح إمكانية "إجراءات فورية" يمكن اتخاذها إذا حققت المفاوضات تقدما في الابتعاد عن عدم الثقة.

وقال "من الواضح أن الطرفين يمكنهما الاتفاق سريعا على إجراءات مهمة ستعلن لشعبينا وللعالم أن العلاقات الأميركية الكورية الشمالية اتخذت منعطفا لا رجعة فيه".

وانتقد بيغون مجددا فكرة النهج التدريجي الذي يروجه بعض الخبراء وتطالب به كوريا الشمالية، ويتضمن تخفيف واشنطن للعقوبات في مقابل اتخاذ بيونغيانغ إجراءات تجاه نزع الأسلحة النووية.

للمزيد على يورونيوز:

كوريا الشمالية تحذر أمريكا من "عمل متهور" قد يؤدي لحرب باردة جديدة

كوريا الشمالية: مستعدون للحوار مع واشنطن أو مواجهتها

وزير خارجية كوريا الشمالية يصف بومبيو بأنه "سم زعاف"

تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: