ايران قد تفرج عن الناقلة ستينا إمبيرو "في الأيام المقبلة"

لمحت إيران مساء اليوم الأحد 8 سبتمبر/أيلول، إلى أنها قد تفرج في "الأيام المقبلة" عن ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" التي احتجزتها في مضيق هرمز في تموز/يوليو الفائت.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي في مداخلة عبر الهاتف مع التلفزيون الرسمي الإيراني، إن "الخطوات الضرورية لانهاء احتجاز هذه الناقلة السويدية التي ترفع علم بريطانيا قائمة".

واضاف الموسوي، أن "المراحل النهائية للعملية القضائية قائمة" وأضاف "بإذن الله في الأيام المقبلة، سيتم الإفراج عن السفينة".

ورد الموسوي أيضا على سؤال في شأن الناقلة أدريان داريا الموجودة في البحر المتوسط منذ 18 آب/أغسطس، يوم غادرت جبل طارق بعد احتجازها لستة أسابيع.

وكان اسم هذه الناقلة الايرانية "غريس وان"، واحتجزت في الرابع من تموز/يوليو قبالة جبل طارق من جانب السلطات البريطانية بعد الاشتباه بأنها تنقل كميات من النفط الى سوريا في انتهاك للعقوبات الأوروبية على دمشق.

وقال الموسوي من دون تفاصيل إضافية "لقد وصلت الناقلة الى وجهتها وتم بيع النفط". ولم يوضح خصوصا ما إذا كانت الناقلة قد افرغت شحنتها.

ولفت إلى أن السفينة موجودة حاليا في البحر المتوسط قرب أحد السواحل.

وذكر موقع "تانكرز ترايكرز دوت كوم" المتخصص في رصد النقل البحري للنفط، أن "أدريان داريا" كانت موجودة مساء اليوم الأحد أمام ميناء طرطوس السوري لكنها لم تفرغ حمولتها.

ونهاية آب/أغسطس، كشفت إيران أنها باعت النفط الذي كانت تنقله أدريان داريا من دون أن تحدد هوية الشاري، مؤكدة أنها لا تستطيع أن تكون "شفافة" في ما يتعلق بوجهة نفطها ما دامت واشنطن تحاول "ترهيب" الزبائن عبر عقوبات تهدف إلى منع الجمهورية الإسلامية من بيع برميل واحد من النفط للخارج.

ولمح بعض الضباط الإيرانيين الى أن "ستينا إمبيرو" التي اتهمتها إيران بانتهاك قواعد الملاحة الدولية، احتجزت ردا على احتجاز "غرايس وان".

واعلنت الشركة السويدية التي تملك السفينة الأربعاء أن سبعة من أفراد طاقمها الـ23 تم الإفراج عنهم.

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