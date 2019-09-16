فيديو: 7 قتلى و3 جرحى في تحطم طائرة صغيرة بكولومبيا

قتل سبعة أشخاص على الأقلّ وأصيب ثلاثة آخرون في تحطّم طائرة صغيرة يوم أمس الأحد في أحد أحياء مدينة بوبايان الواقعة جنوب غرب كولومبيا، وفق ما ذكره رجال الإطفاء.

وقال خوان كارلوس غانيان، المسؤول عن فريق الإطفاء في بوبايان، في حديث لوكالة "فرانس برس"، "كان هناك تسعة أشخاص على متن الطائرة. توفّي سبعة وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة". وأضاف أنّ الجريح الثالث هو "طفل من الحيّ" حيث تحطّمت الطائرة.

وتبحث السلطات عن ضحايا محتملين آخرين في الموقع.

وقالت هيئة الطيران المدني في بيان اصدرته فور وقوع الحادث، إنّ الطائرة التابعة لشركة "ترانسباسيفيكو" الخاصّة تحطّمت في حي خونين نحو الساعة 14.11 بالتوقيت المحلي (19.11 بتوقيت غرينتش) "بُعيد دقائق" من إقلاعها من مطار غييرمو ليون فالنسيا في بوبايان.

وأضافت "في هذه المرحلة لا نعرف أسباب الحادث. هناك محقّقون في الموقع من أجل استيضاح أسبابه".

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