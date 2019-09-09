تراجع مرشحي الكرملين في انتخابات موسكو.. والسلطة تتهم "فيسبوك" و"غوغل"

انتهى سكان العاصمة الروسية من التصويت في انتخابات مجلس مدينة موسكو التي جرت الأحد وتراجع الحزب الحاكم بشكل كبير حيث خسر أكثر من ثلث مقاعده، حسب النتائج الأولية والتي نشرتها وكالات الأنباء الروسية.

وأفادت النتائج التي فرزت كل الأصوات تقريبا، أن مرشحي السلطة خسروا في عشرين مركزا على الأقل من مراكز ومناطق العاصمة البالغ عددها 45. وكان الموالون للسلطة يشغلون 38 مقعدا في برلمان العاصمة.

أما المرشحون الشيوعيون، فقد فازوا ب13 مقعدا مقابل خمسة من قبل، كما حصل حزب "يابلوكو" الليبرالي على ثلاثة مقاعد مع فوز مرشحة مستقلة تلقى دعمه.

حزب "روسيا العادلة" الذي يعد من المعارضة "المسموحة" من قبل الكرملين، فقد دخل برلمان موسكو بثلاثة نواب.

هذا وقد ذكرت وكالة الأنباء "انترفاكس" أن تسعة نواب سابقين من حزب "روسيا الموحدة" الحاكم لم يتم انتخابهم من جديد، كان من بينهم رئيس فرع الحزب في موسكو اندري ميتيلسكي الذي انتخب للمرة الأولى في 2001.

عادة تمر انتخابات مجلس المدينة دون اهتمام كبير ولكن بعد صيف طغت فيه تظاهرات عديدة للمعارضة وحرمان العديد من المرشحين المعارضين والمستقلين من الاقتراع.

علما بأن نسبة التصويت بلغت 21,77 بالمئة، بزيادة طفيفة عن الانتخابات المحلية السابقة التي جرت في 2014.

اتهام غوغل وفيسبوك بـ"التدخل"

وقالت "روسكومنادزور"، هيئة الرقابة الحكومية على الاتصالات والإنترنت في روسيا أن عملاقة التكنولوجيا وخصوصا غوغل وفيسبوك عملا على نشر إعلانات سياسية "موجهة" خلال الانتخابات.

ورفضت غوغل التعليق ولكنها نشرت بيان بدعمها الإعلان السياسي المسؤول وقالت: "نتوقع أن تتقيد الإعلانات المسؤولة المتطلبات التشريعية المحلية بما في ذلك قوانين الانتخابات وحقوق التصويت."

أما فيسبوك فقد صرحت أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق المعلنين، وعليهم الامتثال لقوانين الانتخابات المحلية.

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