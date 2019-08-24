روسيا تختبر صاروخين باليستيين

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن موسكو اختبرت إطلاق صاروخين باليستيين من غواصتين في منطقة المحيط المتجمد الشمالي وبحر بارنتس اليوم السبت ضمن تدريب قتالي.

وذكرت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الموافق 25 أغسطس/آب، أن الصاروخ "سينيفا" العابر للقارات والذي يعتمد على الوقود السائل، انطلق من الغواصة تولا، بينما أطلقت الغواصة "يوري دولجوروكي" الصاروخ "بولافا"، وهو أحدث الصواريخ الروسية التي تستخدم وقودا صلبا.

وأضافت أن الصاروخين بلغا هدفيهما بأحد مواقع التدريب في منطقة أرخانجيلسك الشمالية، وفي شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.

وقالت الوزارة "أثناء عمليتي الإطلاق جرى التأكد من دقة الخصائص الفنية للصاروخين الباليستيين اللذين ينطلقان من غواصات ومن كفاءة كل أنظمة صواريخ السفن".

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