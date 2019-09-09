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تونس

بانتظار المناظرة الرئاسية الثانية.. مرشحو تونس في مبادرة ديمقراطية عربية فريدة

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بقلم:  يورونيوز 
مناظرة تلفزيونية جمعت مرشحي الرئاسة التونسية - 2019
مناظرة تلفزيونية جمعت مرشحي الرئاسة التونسية - 2019
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في أول مبادرة ديمقراطية من نوعها على الإطلاق في العالم العربي وقف ثمانية مرشحون للرئاسة في تونس على منصة واحدة، في مناظرة تلفزيونية نقلتها وكالات الإعلام على الهواء مباشرة مساء السبت بهدف إقناع ناخبيهم.

الفائز بالانتخابات هو المرشح الحاصل على أغلبية الأصوات، وإذا لم يتمكن أي من المرشحين من الحصول عليها، فسوف يتقدم المرشحان الحاصلان على معظم الأصوات إلى الجولة الانتخابية الثانية.

وتمت الدعوة إلى انتخابات مبكرة عقب وفاة الرئيس باجي قائد السبسي، بينما سوف تجري انتخابات للحكومة التي يعينها البرلمان في السادس من شهر تشرين الأول / أكتوبر القادم. ويتمتع الرئيس التونسي بسلطة على السياسة الخارجية والدفاعية للبلاد وبإمكانه عرقلة التشريعات البرلمانية.

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