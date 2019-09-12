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تونس

مرشح الرئاسة التونسية الموقوف نبيل القروي يبدأ إضراباً عن الطعام

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بقلم:  يورونيوز 
مرشح الرئاسة التونسية الموقوف نبيل القروي يبدأ إضراباً عن الطعام
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رويترز
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بدأ قطب الإعلام التونسي نبيل القروي، المرشح البارز في الانتخابات الرئاسية التي تسهدها البلاد يوم الأحد القادم 15 أيلول/ سبتمبر، إضراباً عن الطعام في السجن للمطالبة بالسماح له بالتصويت، بحسب محاميه.

وقال المحامي رضا بلحاج: "بدأ القروي إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ يوم الأربعاء للمطالبة بحقه في التصويت يوم الأحد".

تم احتجاز القروي البالغ من العمر 56 عاماً، ومالك قناة نسمة التلفزيونية، منذ ثلاثة أسابيع على خلفية شبهة التهرب الضريبي وغسيل الأموال.

ومن المقرر أن تستأنف محكمة الاستئناف الجمعة طلباً تقدم به القروي للإفراج عنه بانتظار صدور حكم نهائي في قضيته.

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