شباب يلقون عشرات القنابل الحارقة على الشرطة في إيرلندا الشمالية

ألقى بعض الشبان القوميين الإيرلدنيين عشرات القنابل الحارقة على الشرطة يوم الاثنين 9 سبتمبر/ أيلول، أثناء قيام الضباط بإبطال مفعول عبوة ناسفة بالقرب بمنطقة لندنديري.

وقالت الشرطة في بيان أن القنبلة كانت ستقتل أو تشوه أي شخص قريب منها لو انفجرت. وأضافت أن شابين أُحرقا أثناء مشاركتهما في الهجوم على الشرطة في مكان الحادث.

يشار إلى أن الهجمات زادت خلال الأشهر الأخيرة، مما أجج المخاوف من أن قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوتر على طول الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع المملكة المتحدة.

ويذكر أن اتفاق سلام أُبرم عام 1998 ساهم إلى حد كبير بإنهاء ثلاثة عقود من العنف في إيرلندا الشمالية، بين المتشددين الوطنيين الإيرلنديين الساعين إلى إيرلندا الموحدة، والموالين لبريطانيا الذين يدافعون عن مكانة المنطقة في المملكة المتحدة.

لكن بالرغم من ذلك ما يزال ضباط الشرطة يتعرضون بشكل متقطع لأعمال شغب من قِبل قومية إيرلندية صغيرة منشقة.

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