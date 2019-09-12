الرئيس التونسي الأسبق بن علي "مريض جدا وحالته الصحية سيئة" حسب تصريح محاميه لإذاعة محلية

جاء في موقع إذاعة موزاييك أف أم التونسية أن منير بن صالحة محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي أكد في تصريح للإذاعة المذكورة، أن بن علي مريض جدا، وحالته الصحية سيئة.

وقال بن صالحة في تسجيل صوتي: "كنت دائما أفند الأخبار التي كانت تروج بين الحين والآخر، حول صحة الرئيس بن علي، هناك اخبار كانت تقول إنه مات، وأخرى تقول إنه يحتضر، وكنت دائما افندها لأنها كانت أخبرا زائفة، أما اليوم فأسمح لنفسي ان أقول أن موكلي الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي مريض جدا، وحالته الصحية سيئة".

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها محامي بن علي أو عائلته أنباء، تخص صحة الرجل البالغ من العمر 83 سنة، والذي لم يدل بتصريح علني منذ لجأ إلى السعودية، إثر خلعه في خضم ثورة شعبية.

وكانت محكمة تونسية أصدرت حكما غيابيا بحق بن علي سنة 2011، يقضي بسجنه 35 سنة، بناء على تهم تتراوح بين الفساد والتعذيب. وفي سنة 2012 قضت محكمة عسكرية بسجنه 20 سنة لتحريضه على القتل والنهب.

ويعيش بن علي في المنفى في العربية السعودية التي هرب إليها منذ الثورة التونسية في 14 يناير جانفي 2011. وهذا الأحد تنظم في تونس انتخابات رئاسية حرة سابقة لأوانها، بمشاركة 26 مرشحا، وذلك بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي يوم 25 تموز يوليو الماضي.

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