في حلقتنا السابعة من برنامج "سلسلة الفضاء" يخبرنا مراسلنا رائد الفضاء لوكا بارميتانو عن الدور الذي تلعبه محطة الفضاء الدولية في توثيق الكوارث الطبيعية ودراستها من السماء.

أثناء تحليقها في المدار المنخفض (حوالي 400 كيلومتر عن سطح البحر) التقط طاقم محطة الفضاء الدولية المئات من الصور عالية الدقة لحرائق غابة الأمازون ولإعصار دوريان في المحيط الأطلسي أثناء عبوره الباهاماس، بالإضافة إلى صور مختلفة للدمار الهائل الذي أحدثته الكوارث الطبيعية على سطح كوكبنا.

ويتعدى الهدف الأساسي من عملية التوثيق دراسة هذه الكوارث وكيفية نشأتها وتطورها وتأثيرها على كوكب الأرض ومناخه، فيأخذ التوثيق على عاتقه مهمة توعوية، وذلك بتسليط الضوء على الأثر السلبي للدور الذي يلعبه البشر على البيئة والمناخ باستغلالهم المفرط للموارد الطبيعية.

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