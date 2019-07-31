سكان الاتحاد الأوروبي الأكثر حرمانا من الإجازات الصيفية.. والسبب؟

أصدر يوروستات التابع للمفوضية الأوروبية إحصاءات تشير إلى عجز 28.3% من سكان الاتحاد الأوروبي عن تحمل نفقات أسبوع واحد من الإجازة السنوية خارج الديار خلال عام 2018.

ويُظهر الرقم تراجعا مقارنة بإحصاء عام 2013 حيث بلغت نسبة غير القادرين على قضاء إجازة صيفية لمد أسبوع واحد خارج الديار من سكان دول الاتحاد 39.5%.

وتصدرت رومانيا دول الاتحاد ذات السكان غير القادرين على تحمل تلك المصاريف فبلغت نسبتهم 58.9% من سكان رومانيا، تلتها كرواتيا (51.3%) ثم اليونان (51.3%) ثم قبرص (51.0%).

وكانت تلك النسب هي الأقل بين دول الاتحاد الأوروبي في كل من الدنمرك (11.2%) ولوكسمبورغ (10.9%) والسويد (9.7%).

وهبطت أعداد من لا يقدرون على قضاء أسبوع من الإجازة خارج بلادهم بشكل ملحوظ في دول بلغاريا بنسبة 5% كما كانت اليونان الدولة الوحيد من دول الاتحاد التي ارتفعت فيها النسبة بمقدار 2% منذ عام 2013 وحتى 2018.

إقرأ أيضاً:

شاهد: دبابات في قاع بحر العقبة أملاً في جذب المزيد من السياح

تعرف على "سانيا"... جنة سياحية في بحر الصين الجنوبي