مقتل 3 أشخاص في حادث تحطم قارب بمدينة البندقية الإيطالية

تسبب تحطم قارب في مدينة البندقية الإيطالية في مقتل 3 أشخاص وإصابة شخص رابع حسب ما أكدته وسائل إعلام إيطالية. الحادث وقع مساء الثلاثاء وقد تمّت الإشارة إلى أن أحد القتلى هو فابيو بوزي، أحد أشهر مصممي القوارب التي تعمل بمحركات كهربائية.

وأوضحت مصادر إعلامية أن القارب تحطم خلال اصطدامه بسدّ سان نيكوليتو في المساء حيث كان يحاول تسجيل رقم قياسي جديد في إطار "مونتي كارلو-البندقية"، وقد غادر مونتي كارلو في وقت سابق من يوم الثلاثاء. وأكدت صحيفة إيطالية محلية أن بقية الضحايا يحملون الجنسية البريطانية، أما الشخص الذي تعرض لإصابة فهو إيطالي الجنسية.

وأوردت مواقع إخبارية أن القارب الذي تعرض للحادث يبلغ طوله عشرين مترا ويمكن أن تصل سرعته إلى 130 كيلومترا في الساعة.

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