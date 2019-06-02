فيديو: اصطدام باخرة سياحية عملاقة بقارب في مدينة البندقية الإيطالية

اصطدمت باخرة سياحية عملاقة مع رصيف وقارب في ميناء محلي في مدينة البندقية الإيطالية ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص.

وقالت شركة (إم.إس.سي كروزيز) إن الباخرة أوبرا التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 2679 راكبا، ويبلغ ارتفاعها 54 مترا وطولها 275 مترا، كانت تقترب من مرسى في قناة جوديكا المائية، عندما اصطدمت برصيف الميناء وقارب قريب بسبب مشكلة فنية.

وتسلطت الأضواء على سلامة السفن الكبرى في المدن الأوروبية، بعد تصادم وقع الأسبوع الماضي بين سفينة سياحية وباخرة في نهر الدانوب في بودابست، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وفقدان 21 آخرين، أصبحوا في عداد القتلى.

وقال بينو موسولينو رئيس هيئة ميناء البحر الأدرياتي شمال البلاد، إن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في الاصطدام. وقال عمال طوارئ إن الباخرة السياحية فقدت السيطرة فيما يبدو، بعد أن انقطع سلك حديدي كان يربطها بقارب قطر.

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