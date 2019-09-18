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كوريا الجنوبية

شاهد: احتجاج سياسي بحلق الرؤوس في كوريا الجنوبية

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بقلم:  Besan Zarzar 
شاهد: احتجاج سياسي بحلق الرؤوس في كوريا الجنوبية
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حلق مجموعة من السياسيين في كوريا الجنوبية رؤوسهم يوم الأربعاء تعبيراً عن احتجاجهم على تعيين وزير العدل الجديد الذي يتم التحقيق مع أحد أفراد أسرته بسبب الاشتباه في ارتكاب مخالفات.

وتم تعيين وزير العدل الجديد تشو كوك في 9 أيلول/سبتمبر الجاري من قبل رئيسة كوريا الجنوبية مون جاي بعد أسابيع من الاحتجاجات العامة والنقاش البرلماني والتكهّنات الإعلامية بشأن مزاعم بأن ابنته حصلت على قبول في كلية ومدرسة طبية بناءً على مؤهلات ملفقة.

وقام كل من نائب رئيس برلمان كوريا الجنوبية، لي جو يونغ، وزعيم حزب المعارضة، هوانج كيو آن، بحلق رؤوسهم أمام البيت الأزرق الرئاسي داعين كوك إلى التنحي.

يذكر أن تشو كوك باحث في القانون، وكان سابقا مساعداً للرئيسة مون جاي في الشؤون القانونية. وقد وصفته مون بأنه الشخص المثالي لإجراء إصلاحات في وزارة العدل ونظام الادعاء.

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