شاهد: "فيسبوك" يكشف النقاب عن منصة جديدة للتواصل المرئي والبث التلفزيوني

كشف "فيسبوك"، عن أساليب جديدة في استخدام منصّة الاتصال المرئي، ما سيجعل الشركة تسجّل سابقة بالدخول إلى أجهزة البث التلفزيوني وفق باقة محدودة من خدمات الاشتراك، تتيح بث وتشغيل محتوى من الشبكة العنكبوتية مباشرة على الشاشة الصغيرة.

ويأتي إعلان "فيسبوك" في الوقت الذي ما فتأ الموقع يسعى إلى ابتكار المزيد من أساليب الاتصال الخاصة، وذلك بعد سنوات من تباطؤ نمو عدد المستخدمين وفضائح مشاركة البيانات، هذا ويسعى الموقع أيضاً إلى إعمال تغيير في مقارباته لإدارة المحتوى.

ويعدّ "فيسبوك" أحد أهم مواقع التواصل الاجتماعي إذ يبلغ عدد المستخدمين النشطين له ما ينوف عن مليارين وأربعمائة مليون شخص شهرياً.

والمنصّة الجديدة سمّاعات مكبّرة للصوت وميكريفون وكاميرا مطوّرة ذات زاوية عريضة تبقي المستخدمين وسط الكادر أثناء تحركهم،

فيما يجري "فيسبوك" مفاوضات مع منتجي المحتوى المصوّر ليستخدمه منصته، لكنّ الوقع لم يؤكد أو ينفي إن كان يجري مفاوضات مع شركات "ها بي أو" و"هولو" و"ديزني"، ليصار إلى عرض محتواها من خلال منصّة "فيسبوك" الجديدة.

ويخطط "فيسبوك" لتوسيع بوابات البيع في بلدان مثل المملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا، في وقت يخفض فيه الأسعار لينافس في سوق مكبرات الصوت الذكية مع "أمازون" و"غوغل".

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