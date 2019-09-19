شاهد: القبض على فهد أسود كان يتجول في مدينة ليل شمال فرنسا

في مشهد أقرب إلى ما يحدث في السينما، تفاجأ البعض من رؤية فهد أسود وسط أرمونتيير القريبة من مدينة ليل شمال فرنسا. الفهد الأسود كان يتجول على أسطح أحد المباني، تماما كما تفعل القطط في بعض الأحيان. وقد تمكن في وقت لاحق عناصر الحماية المدنية من السيطرة على الحيوان بمجرد التأكد من أنه فهد وليس قطا.

وجاء في بيان أنه تمّ استدعاء عناصر الحماية المدنية بمنطقة الشمال للتصدي لحيوان خطير كان يتجول بالقرب من المباني السكنية. وسرعان ما أكد رجال الإطفاء في بيان على "فيسبوك" و"تويتر" أنّ الحيوان ما هو إلاّ "فهد".

وعلى الصور التي نشرتها خدمات الطوارئ، يظهر الفهد وهو يمشي بكلّ أريحية على حافة عمارة مبنية من الآجر الأحمر وتتكون من ثلاثة طوابق. وفي صورة أخرى يقوم الفهد بمراقبة إحدى شقق الطابق الثالث عبر النافذة.

للمزيد:

هرب أسدين ونمرين وفهد من حديقة حيوان ألمانية

نمر يهرب من مدربه في حديقة حيوانات نيو أورليانز ويفترس ستة حيوانات

وحسب صحيفة "لافوا دي نور"، التي تحدثت إلى شهود عيان فقد توقف الفهد الأسود لبعض الوقت لمشاهدة القطار وهو يمر، كما تابع بكل هدوء قطة وهي تهرب من أمامه على الطريق.

وتمكن عناصر الحماية المدنية في وقت لاحق من القبض على الفهد من خلال استخدام بندقية مجهزة بسهام مخدرة داخل أحد المنازل. وأكد الفريق الذي أشرف على العملية أن الأمر تمّ دون وقوع حوادث أو خسائر. وقد تمّ تسليم الفهد رابطة حماية الحيوانات.