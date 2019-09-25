إصابة 5 أشخاص في انفجار قنبلة استهدفت حافلة شرطة جنوب تركيا

أفادت وسائل إعلام تركية رسمية، أن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح إثر انفجار قنبلة بدائية استهدفت حافلة تقل شرطيين في محافظة أضنة بجنوب تركيا.

وقال المحافظ محمود دميرتاش في حديث لوكالة "الأناضول للأنباء"، إن الانفجار ناجم إما عن "عبوة يدوية الصنع أو قنبلة من نوع آخر"، وأشار إلى أن "أحد الجرحى هو شرطي بينما الأربعة الآخرين هم من المارة، وأن حالتهم الصحية ليست بخطر".

وقال دميرتاش إن "حالة الجرحى جيدة، نقل المواطنون إلى المستشفى كإجراء احترازي. لا إصابات بين شرطيينا". وأدلى بتصريحاته بعد أن هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الانفجار.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام تركية الحافلة المتضررة تحت جسر للمشاة في منطقة يوريغير. ولم يتهم المحافظ أي جهة بالوقوف وراء الانفجار.

وشهدت تركيا سلسة من الهجمات الإرهابية خلال العامين 2015 و2016 أودت بحياة المئات وألقيت بالمسؤولية فيها على تنظيم الدولة الإسلامية والمسلحين الأكراد.

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