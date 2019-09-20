تويتر يجمد حساب سعود القحطاني المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي بعد نحو عام من عزله من منصبه

أقدمت شركة تويتر العالمية اليوم الجمعة 20 سبتمبر/أيول على تجميد الحساب الرسمي لسعود القحطاني بعد نحو عام من عزله من منصب مستشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

والقحطاني، هو من ضمن 11 شخصاً يواجهون اتهامات في ضلوعهم بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول العام الماضي.

وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه" وبعض الدول الغربية أن بن سلمان أمر بقتل خاشقجي وهو ما ينفيه مسؤولون سعوديون.

وكان القحطاني من كبار مساعدي بن سلمان إلى أن أُقيل من منصبه وفرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات فيما يتعلق بالاشتباه في دوره في الجريمة.

وقال النائب العام السعودي في نوفمبر/ تشرين الثاني إن القحطاني نسق مع اللواء أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات الذي أمر بإعادة خاشقجي للسعودية.

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