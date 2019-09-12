شاهد: نشطاء المناخ يحتجون خلال افتتاح المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت

تعهدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم الخميس 12 سبتمبر - أيلول بدعم قطاع صناعة السيارات الألمانية الذي يشهد "ثورة"، لكنها رأت أن على الشركات المنتجة مواجهة "التحدي" المناخي واستعادة ثقة المستهلكين التي تزعزعت جراء فضيحة "ديزل غايت".

وافتتحت ميركل المستشارة معرض فرانكفورت الدولي للسيارات IAA رسميا، مستغلة المناسبة لتوجيه رسائل لهذا القطاع الأساسي في ألمانيا.

وقالت ميركل "اعتقد أنه سيكون من الخطأ أن نظن أنه في وسعنا اقتراح برامج مساعدة تقدمها الدولة تتماشى مع ابتكارات السنوات العشر المقبلة" في مجال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأضافت أيضا "لا نعلم كيف تسير الثورات"

وأثناء الافتتاح تظاهر عشرات الأشخاص قرب المعرض للمطالبة "بحماية المناخ بدلا من حماية السيارات رباعية الدفع" ومن المتوقع أن ينظم المحتجون تظاهرة أكبر يوم السبت.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تجرب سيارة فولكسفاغن الكهربائية الجديدة رويترز / وولفغانغ راتاي

ويواجه قطاع صناعة السيارات في ألمانيا انتقادات لأنه عاجز عن خفض انبعاثات الكربون.

وقالت ميركل " تقع على عاتق قطاع إنتاج السيارات مهمة ضخمة ألا وهي "خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة أربعين بالمئة بحلول عام 2030 "

وأضافت أيضا متوجهة بحديثها إلى مصنعي السيارات، أن "بلوغ هذا الهدف مهمة هائلة لنا ولكم"، خصوصا أن "ثقة المستهلكين" قد انهارت بسبب الأفعال "غير المقبولة" بالتلاعب بمحركات الديزل التي استخدمها مصنعون. وتابعت ميركل "لذا من المهم والمنصف أن يثُبت القطاع الآن بأنه موضع ثقة".

ودعت المستشارة أيضا إلى التنويع في مجال التطوير، وخاصة تطوير المحركات الكهربائية، موضحة أن هذه الخطة لها "ثمن"

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