ظن والده خنزيرا فقتله

أوقفت الشرطة الإيطالية شاباً قتل والده، عن طريق الخطأ، يوم أمس الأحد، جنوب البلاد، حيث كانا يقومان برحلة لصيد الخنازير البريّة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشاب ووالده كانا في منطقة كثيفة الشجر بالقرب من بلدة بوستيغليون في مقاطعة ساليرنوا الجنوبية، حيث رصد الشاب البالغ من العمر 34 عاماً ظلاً يتحرك وسمع حفيفاً وراق شجر في المكان ذاته، فما كان منه إلى أن أطلق النار صوب الظلّ، ظنّاً منه أنه خنزير، وإذ به والده وقد تضّرج بالدماء بعد أن أصابته طلقة مميتة في بطنه.

وأضاف المصادر الإعلامية أن الشاب اتصل بطواقم الإنقاذ الذين أرسلوا على الفور فريقا طبياً إلى مكان الحادث، غير أنّ الأطباء لم يتمكنوا من فعل أي شيء لإنقاذ ماترينو غاديو البالغ من العمر 55 عاماً.

ووفق وسائل الإعلام المحلية، فإن الأب وابنه كانا يصطادان في محمية وطنية حيث يحظر الصيد، مضيفة أن الشرطة قامت بمصادرة البنادق التي كان بحوزة الرجلين.

الجدير بالذكر أن وزير البيئة الإيطالي سيرجيو كوستا، كان دعى في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى فرض حظر في كافة أنحاء البلاد على الصيد في يوم الأحد، وذلك بعد إطلاق النار على شاب يبلغ من العمر 18 عاماً أثناء عملية صيد بالقرب من الحدود الفرنسية، ما أدى إلى مقتله على الفور، وقبل حلول نهاية الشهر ذاته، قُتل رجلان آخران في ظروف مماثلة.

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