فرنسا تنشر الجيش لصيد الخنازير البرية

قررت فرنسا نشر جيشها لمنع انتشار حمى الخنازير الإفريقية، المرض الذي تحمله ذكور الخنازير البرية البلجيكية عبر الحدود مع فرنسا، وفق وزير الفلاحة الفرنسي ديديه غيوم.

وسوف يوفر الجيش الفرنسي الدعم اللوجيسيتي لعملية صيد 600 خنزير بري وقتلها، في منطقة حدودية محاذية لفرنسا، التي تحاول منع انتشار الوباء.

وكانت فرنسا أعلنت حالة الإنذار منذ تأكد ظهور الفيروس في بلجيكا. وهذا الوباء هو غير مضر بالبشر ولكنه قاتل في بعض الأحيان للخنازير، وقد انتشر شرقي أوروبا والصين حيث أربكت عمليات تصنيع لحم الخنزير.

وبعد أن عثر على الفيروس هذا الشهر لدى الخنازير البرية على بعد اقل من ميل عن فرنسا، أعلنت الحكومة الفرنسية خططا لقتل الخنازير البرية في منطقة تكبر فيها مخاطر ظهور الفيروس، وأقامت عشرات الكيلومترات من الحواجز في منطقة غابية لمنع انتشار المرض.

من جانبها، واجهت بلجيكا قيودا من البلدان الموردة لمنتوجات هذا البلد من لحم الخنزير، رغم انه لم يعثر بعد على حالة إصابة حمى الخنازير الإفريقية في مزرعة كبيرة.

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