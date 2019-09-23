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المملكة المتحدة

ارتفاع كبير في حالات الاعتداء والتحرش الجنسي بأنفاق قطار لندن

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بقلم:  Reem Abd Ulhamid Bonvoisin 
Pixabay
Pixabay
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تشير التقارير والأرقام عن ارتفاع كبير في حالات الاعتداءات والتحرش الجنسي التي تم الإبلاغ عنها في أنفاق قطار لندن وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية فان هذه حالات التحرش الجنسي والاعتداءات في قطار الانفاق ارتفعت بنسبة 42% في السنوات الأربع الماضية.

وبحسب الصحيفة التي نقلت ارقامها عن احصاء اجرته وكالة "بي أيه" للأنباء فان حالات التحرش المسجلة ارتفعت من 844 حالة خلال عامي 2015-2016 إلى 1206 حالة في عامي 2018-2019 بحسب وكالة الأنباء الوطنية للملكة المتحدة وإيرلندا.

وقالت شرطة النقل البريطانية، إنها كانت تتوقع هذه الزيادة بعد حملة تشجيع الضحايا للتبليغ عن السلوك الجنسي غير المرغوب فيه، ولكن نشطاء يأكدون أن معظم الضحايا لا يزالون يفضلون عدم التبليغ عن معظم حوادث التحرش.

وتقول أندريا سيمون، رئيسة الشؤون العامة في ائتلاف إنهاء العنف ضد المرأة: " لا يكفي تشجيع الإبلاغ عن حالات التحرش والاعتداءات الجنسية، نحتاج للعمل بشكل استباقي في تحديد هوية الجناة وإيقافهم."

وصرحت سلطة النقل من أجل لندن أن الاعتداءات أكثر شيوعا خلال النهار، حيث شهدت خطوط القطار الأطول والأكثر انشغالا مزيدا من حالات الاعتداء والتحرش الجنسي.

ففي الخط المركزي وحتى مارس 2019 كانت هناك 305 حالة مسجلة.

ويعتبر الخط المركزي للأنفاق ثاني أكثر خطوط القطارات ازدحاما، وقال سيوان هايوارد، مدير الشرطة:" يتم القيام بدورات سرية بشكل أكبر على الخط المركزي وهناك برنامج مراقبة سيعمل به بأسرع وقت ممكن لعام 2020."

وأضاف أن هناك 3000 شرطي مختص يعمل للقبض على مرتكبي التحرش والاعتداءات الجنسية.

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