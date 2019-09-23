تونس: مقتل شرطي وجرح آخر في عملية طعن في بنزرت

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن مقتل شرطي وجرح آخر، صباح اليوم، الإثنين، في عملية طعن تمت بالقرب من مقر محكمة في محافظة بنزرت، التي تقع في شمال شرق البلاد.

وتمكن عناصر الشرطة المنتشرون بالقرب من مقر المحكمة من إلقاء القبض على منفذ العملية بعد إطلاق النار عليه وإصابته، بحسب ما ذكره متحدث في وزارة الداخلية لوكالة رويترز للأنباء.

وكان المهاجم قد استخدم "سلاحاً حاداً" في هجومهم، وتم نقل الشرطي الجريح إلى للمعالجة في المستشفى، فيما أشارت المصادر إلى أن جروحه خفيفة، ولم تكشف الوزارة عن سبب الهجوم ولكنها أعلنت أن تحقيقاً من قبل الوحدة المختصة في مكافحة الإرهاب.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الشرطي الذي راح ضحية الهجوم هو رئيس مركز شرطة محكمة الإستئناف في بنزرت.