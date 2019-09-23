الأمين العام للأمم المتحدة يعلن تشكيل اللجنة الدستورية السورية

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم، الإثنين، عن تشكيل لجنة دستورية لسوريا، وهي خطوة طال انتظارها في عملية السلام "المرتقبة". وقال غوتيريش للصحفيين "ستسير الأمم المتحدة الملف في جنيف" مضيفا أنه سيعقد في الأسابيع المقبلة.

وترى الأمم المتحدة أن اللجنة هي الخطوة التالية في الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي لإنهاء الحرب التي استمرت أكثر من ثماني سنوات في سوريا.

وكان غوتيريش قد ذكر خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الأربعاء الماضي، أن الأطراف السورية قد توصلت إلى اتفاق من شأنه التمهيد للوصول إلى حل ينهي النزاع السوري.

وقال الأمين العام حينها "يوجد الآن اتفاق بين جميع الأطراف على تكوين اللجنة، ويضع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن اللمسات النهائية مع الأطراف في ما يتعلق بالاختصاصات".

وأضاف "هذه خطوة مهمة للغاية في تهيئة الظروف لحل سياسي لهذا الصراع المأساوي".

ومن المتوقع أن تضم اللجنة 150 عضواً، تحدد ثلثها الحكومة السورية، والثلث الباقي تختارهم المعارضة، في حين يضع القائمة المتبقية والمكونة من 50 عضوا المبعوث الأممي الخاص.

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