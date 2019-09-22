شاهد: سوريا تسقط طائرة مسيرة ثانية في 48 ساعة وتحمل "قنابل عنقودية"

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الجهات المختصة العاملة في محافظة القنيطرة ومن خلال الرصد والمتابعة تمكنت يوم أمس السبت من السيطرة على طائرة مسيرة قادمة من جهة الغرب باتجاه الشرق فوق أجواء بلدة عرنة في سفوح جبل الشيخ وقامت بإسقاطها.

وأكد مسؤول رسمي رفض الكشف عن اسمه لوكالة أسوشيتدبرس، أنه وبعد الكشف على الطائرة المسيرة تبين "أنها مفخخة وتحمل قنابل عنقودية كبيرة الحجم، عدد 2، إضافة إلى أنها مزودة بمظلات ومعدة للتفجير".

وكثيرا ما تشن إسرائيل غارات جوية وهجمات صاروخية داخل سوريا التي أنهكتها الحرب منذ العام 2011، إلا أنها نادرا ما تؤكد أنها تقف وراء هذه الضربات.

وتقول إسرائيل إنها تستهدف في الغالب قواعد القوات الإيرانية وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة في سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إنه "لم يتم الكشف حتى هذه الأثناء فيما إذا كان حزب الله اللبناني المتواجد في المنطقة هو من أسقطها أو قوات النظام".

وجاء الحادث بعد يومين من إسقاط الدفاع الجوي السوري "طائرة مسيرة" أولى فوق منطقة عقربا في ريف دمشق الجنوبي.

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