جونسون يتهم إيران بالمسؤولة عن هجمات بالسعودية

اتهم بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إيران بالوقوف خلف الهجمات على منشأتين نفطيتين في السعودية، في تصريحات أدلى بها لصحافيين يرافقونه إلى نيويورك حيث سيلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وقال جونسون على متن طائرة تنقله إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة:

"يمكنني أن أقول لكم إن المملكة المتحدة تنسب إلى إيران وبدرجة عالية جدا من الاحتمال، الهجمات على أرامكو" مجموعة النفط السعودية العملاقة التي تدير الموقعين المستهدفين، بحسب وكالة برس أسوسييشن البريطانية الإثنين.

وقال مسؤول حكومي بريطاني إن إعلان جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجمات أمر” لا يمكن تصديقه“ لأن مدى وحجم وحنكة تلك الهجمات لا يتوافق مع إمكانيات تلك الجماعة.

وأضاف: ” لا يمكن تصديق أن الحكومة الإيرانية لم تجزه.“

وعندما سئل جونسون عما إذا كانت بريطانيا تستبعد القيام بعمل عسكري أجاب إنها ستراقب عن كثب اقتراح الولايات المتحدة لبذل المزيد للمساعدة في الدفاع عن السعودية.

وأضاف: ”بوضوح إذا طلب منا سواء من السعوديين أو من الأمريكيين أن يكون لنا دور سنبحث أي الطرق التي يمكن أن نكون مفيدين بها“.

وأردف أنه سيناقش أفعال إيران في المنطقة مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماعات الأمم المتحدة بالإضافة إلى الحث على الإفراج عن عدة إيرانيين من مزدوجي الجنسية والذين قال إنهم محتجزون“ بشكل غير قانوني وغير عادل“.

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