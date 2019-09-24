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إيران

جنرال إيراني: السعودية والإمارات في مقدمة دول المنطقة المتآمرة علينا

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بقلم:  يورونيوز 
مناورات بحرية إيرانية بالقرب من ميناء بندر عباس
مناورات بحرية إيرانية بالقرب من ميناء بندر عباس -
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ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
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توعّد رئيس هيئة الأركان الإيرانية اليوم، الثلاثاء، بـ"الدمار والأسر" لكل من يهاجم بلاده، وذلك في كلمة ألقاها أمام مجلس الشورى وفق وكالة أنباء فارس. وقال اللواء محمد باقري إنّ "نتيجة كل عدوان ستكون بالتأكيد الدمار والأسر".

ووفقاً لـ"فارس" القريبة من المحافظين في إيران، أعلن باقري أنّ بلاده "لا تعادي دول المنطقة"، ولكنّه لفت في الوقت نفسه إلى أنّ "السعودية والامارات تقفان في مقدمة الدول المتآمرة في المنطقة ضد إيران، وعليهما العودة الى الطريق الصواب والتعاون".

وتأتي تصريحات باقري بينما يرتقب أن يلقي كل من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الإيراني، حسن روحاني، كلمتين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء والأربعاء، في وقت يتصاعد التوتر بين الدولتين في الخليج وكاد أن يقع صدام عسكري مباشر بينهما في حزيران/يونيو الماضي.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، حذّر في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية الخميس الفائت من أن هجوماً من الولايات المتحدة أو السعودية على طهران سيؤدي إلى "حرب شاملة".

وقال "لا نريد حرباً (...) لكننا لن نتردد في الدفاع عن أرضنا".

المصادر الإضافية • فرانس برس