شاهد: اكتشاف أيقونة من القرن 13 للإيطالي تشيمابو في مطبخ عجوز فرنسية

تمّ اكتشاف أيقونة للرسام الإيطالي تشيني دي بيبو المعروف باسم تشيمابو في مدينة كومبيان شمال فرنسا. وتمّ العثور على الأيقونة التي وصفت بـ "التحفة النادرة" في مطبخ عجوز فرنسية، احتفظت باللوحة منذ عقود لما تتضمنه من قيمة دينية، حسب السيدة.

وأوضح خبراء فنيون أن الأمر يتعلق بأيقونة "المسيح المُستَهْزَأ به"، والتي تعود إلى أواخر القرن الثالث عشر وبالضبط إلى العام 1280. في "الصورة" يظهر المسيح وسط مجموعة من الناس وعليه علامات الغضب.

وفي سياق التأكّد من أصل الأيقونة، تم إجراء اختبارات باستخدام الأشعة تحت الحمراء لتحديد أوجه التشابه مع أعمال الرسام الإيطالي تشيمابو، الذي غالبا ما يقوم بطلي خلفية لوحاته بالذهب.

بحسب الخبير الفني ستيفان بينتا يتراوح سعر لوحة "المسيح المستهزأ به" بين 4 و6 ملايين يورو، وسيتمّ عرضها في مزاد في الـ 27 من الشهر الحالي. وكان تشيمابو رساماً إيطالياً وفنان فسيفساء من فلورنسا، ويعدّ أحد أشهر رسامي القرن الثالث عشر، وقد اشتهر برسم التقاليد البيزنطية، وتعتبر أعماله نادرة للغاية.

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