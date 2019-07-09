شاهد: عملية ترميم على البث المباشر للوحة "دورية الليل" للفنان رامبرانت

قدم متحف ريجكس بالعاصمة الهولندية أمستردام بثا مباشرا لعملية ترميم لوحة "دورية الليل" للفنان الكبير رامبرانت حيث سيتمكن زوار المتحف وعشاق الفن من متابعة عملية الترميم خطوة بخطوة. ورصد متحف ريجكس مبلغ 3 ملايين يورو لعملية ترميم لوحة "دورية الليل"، وهو ما يجعل من هذه العملية أضخم عملية ترميم يقوم بها المتحف حسب المسؤولين، الذين أكدوا أن العملية قد تستغرق حوالي سنة.

وكالات

وقرّرت إدارة متحف ريجكس ترك اللوحة في مكانها، لكنها أحاطتها بغرفة زجاجية ليتمكن زوار المتحف من متابعة عملية ترميم اللوحة التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر حيث رسمها رامبرانت في العام 1642. وسبق وأن خضعت "دورية الليل" إلى عملية ترميم في العام 1975 بعد أن تعرضت لعملية تخريب.

وكالات

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