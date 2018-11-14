اكتشاف جدارية تعود للقرن السادس يعتقد أنها تصور وجه المسيح

نشرت جامعة حيفا بالتعاون مع موقع التراث العالمي التابع لمنظمة اليونسكو ورقة بحث تدعي اكتشاف رسم جداري يمثل وجه المسيح ويعود إلى القرن السادس ميلادي.

الرسم موجود على قبة كنيسة معمودية في صحراء النقب جنوب إسرائيل، وتسببت عوامل الطقس والزمن بإزالة معظم طبقات الطلاء الأصلية عن ما بقي من القبة المكشوفة، عدا عن بعض الخطوط الحمراء والتي يصعب على المارق تمييزها عما يحيط بها بفعل التآكل والأكسدة والغبار المتراكم والترسبات الطبيعية.

شبطا (وتسمى أيضا خربة المشيرفة) كانت يوما من القرى الكبيرة في الحقبة البيزنطية، وضمت في القرنين الخامس والسادس ثلاث كنائس، لكن الموقع فقد أهميته في الفترة الإسلامية وتحول إلى أطلال إلى حين معاودة اكتشافه في القرن التاسع عشر.