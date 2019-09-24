ترامب يندد بالعولمة ويوعز بالرؤية القومية من قلب "الأمم المتحدة"

أوعز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة شعوب العالم إلى بالنزعة القومية، مندداً بالعولمة، وقال إنّ الزعماء العقلاء يضعون مصلحة شعوبهم وبلدانهم في المرتبة الأولى.

وقال ترامب: "إذا كنتم تريدون الحرية فافخروا ببلدانكم، وإذا كنتم تريدون الديمقراطية فحافظوا على سيادة بلدانكم، وإذا كنتم تحبون السلام فأحبوا أوطانكم، إن الزعماء العقلاء يضعون مصلحة شعوبهم وبلدانهم أولا، وإن المستقبل ليس لدعاة العولمة ولكن للوطنيين".

وتابع ترامب قوله: "إن المستقبل تملكه الشعوب المستقلة والمتمتعة بسيادتها، والتي تحمي مواطنيها وتحترم جيرانها كما تحترم الاختلافات التي تجعل كل دولة لها خصوصيتها وفرادتها...ونحن في الولايات المتحدة وفي كل عمل نقوم به نركز على دعم وتحفيز أحلام مواطنينا وتطلعاتهم".

كذلك بين ترامب أنه في مركز الرؤية الأمريكية توجد حركة طموحة لإصلاح التجارة الدولية، التي استغلتها دول كثيرة بنية "سيئة" على حد تعبيره، ما تسبب في فقدان أكثر من أربعة ملايين وظيفة في بلاده، وعجز تجاري بنحو 15 ترليون دولار، على مدى ربع القرن الأخير على حد قوله.

وأشار ترامب إلى أنه في وقت تستعد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لاستكمال اتفاق تجاري جديد استثنائي مع المملكة المتحدة، سيجلب فوائد عظمى إلى البلدين، على حد تعبيره.

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