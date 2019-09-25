عدد غير مسبوق من الفحوص للكشف عن المنشطات في مونديال الدوحة 2019

ستشهد بطولة العالم لألعاب القوى التي تنطلق في الدوحة يوم الجمعة 27 سبتمبر/أيلول، عددا غير مسبوق من الفحوص للكشف عن المنشطات، على أن يتم فحص جميع العينات خارج قطر الدولة المضيفة، كما أعلنت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي للعبة.

واكدت وحدة النزاهة المسؤولة عن برنامج مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي لألعاب القوى بأنها ستجري حوالي 700 فحص دم على الرياضيين قبل انطلاق بطولة أم الالعاب، للتأكد من عدم اللجوء الى استعمال هرمون النمو البشري بالإضافة إلى 500 فحص بول خلال الأيام العشرة للبطولة التي تشهد مشاركة حوالي 1900 رياضي ورياضية من 209 دول.

وقال رئيس وحدة النزاهة كريس هاومان "سيخضع الرياضيون الذين يشاركون في الدوحة إلى مستوى غير مسبوق من الفحوص".

واضاف "نأمل بأن تساهم هذه الخطوة في منح الرياضيين النظيفين الثقة لاكتشاف مدى مستواهم الحقيقي"، مشيرا إلى أن "ثقة الرأي العام بنزاهة حدث رياضي هي أساسية ولا نريد ترك أي شيء للصدفة".

وختم "جميع الفحوص المخبرية ستخضع للدراسة خارج قطر كتدبير استباقي لتحاشي تضارب المصالح".

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