أول رائد فضاء إماراتي يستعد للسفر إلى محطة الفضاء الدولية

من المقرر أن تنطلق الأمريكية جيسيكا مير من وكالة "ناسا" والروسي أوليغ سكريبوشكا من وكالة الفضاء الروسية والإماراتي هزاع علي المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ سويوز الروسي من محطة بايكونور في كازاخستان عند الساعة الواحدة زوالا بتوقيت غرينتش، في مهمة مدتها 8 أيام. وسبق لأوليغ سكريبوشكا وأن قام بمهمتين إلى محطة الفضاء الدولية بينما تعتبر المهمة الأولى لكل من مير والمنصوري.

وعمل المنصوري طيارا في صفوف القوات المسلحة الإماراتية، وفي ديسمبر-كانون الأول للعام 2017، أطلق حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دعوة عامة للالتحاق ببرنامج رواد الفضاء الإماراتي حيث وقع الاختيار عليه بعد مجموعة من المقابلات الشخصية والفحوص الطبية والنفسية. وأطلقت الإمارات العربية المتحدة برنامجها الوطني للفضاء في العام 2017 بهدف الوصول إلى المريخ بحلول عام 2021.

ويعد المنصوري أول عربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية وثالث رائد فضاء عربي يذهب للفضاء، إذ سبقه الأمير السعودي سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والسوري محمد فارس.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، فقد أكد المنصوري في اتصال هاتفي مع محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد: "نحن فخورون بأن نكون ممثلين لوطننا في محطة الفضاء الدولية ونرفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة على متنها".

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وستبث قناة "ناسا تي في" البث المباشر لهذه المهمة حيث ستبدأ التغطية في الساعة 9 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وبمجرد الوصول إلى محطة الفضاء الدولية، سينضم سكريبوشكا ومير والمنصوري إلى رواد فضاء "ناسا" كريستينا كوخ وأندرو مورغان ونيك لاهاي، والروسيين أليكسي أوفشينين وألكسندر سكفورتسوف والإيطالي لوكا بارميتانو من وكالة الفضاء الأوروبية.

ومن المقرر أن يعود المنصوري إلى الأرض في الـ 3 من أكتوبر-تشرين الأول إلى جانب لاهاي وأوفشينين، اللذين كانا يعيشان ويعملان على متن المختبر المداري منذ مارس-أذار.