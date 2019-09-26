محمد بن سلمان: أتحمل مسؤولية في جريمة خاشقجي لانها حدثت في عهدي

اعتبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تصريحات نشرتها الخميس شبكة تلفزيونية أميركية أنّ جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي وقعت خلال وجوده في سدة الحكم ما يضعه في موقع من يتحمّل المسؤولية، لكنه شدّد على أنّها تمت من دون علمه.

ونشرت "بي بي أس" مقتطفات من تصريحات أدلى بها بن سلمان البالغ من العمر 34 عاماً، وستعرض كاملة ضمن وثائقي يتناول فترات من حياته، وذلك عشية الذكرى السنوية الأولى لمرور سنة على مقتل خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال الأمير محمد في تصريحاته، بحسب المقتطفات، "لقد حدثت في عهدي.... تُلقى علي المسؤولية لأنها حدثت في عهدي". لكنه شدد على أن الجريمة وقعت من دون علمه.

وقالت الشبكة التلفزيونية إنّ ولي العهد تحدث إلى أحد مراسليها في كانون الأول/ديسمبر 2018 بعد شهرين على مقتل خاشقجي، وإنها ستنشر حوارا معه للمرة الأولى. لكن لم يكن واضحا ما إذا كانت المقتطفات المنشورة تعود الى كانون الأول/ديسمبر 2018، أم هي من تاريخ آخر.

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وقتل خاشقجي الذي كان ينشر في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية مقالات ناقدة لسياسات ولي العهد، في قنصلية بلاده في اسطنبول، على أيدي سعوديين قدموا من السعودية خصيصا لتنفيذ الجريمة. وأفادت السلطات السعودية أنّ جثته قطعت، ولكن لم يعثر عليها حتى اليوم.

وردا على سؤال عن قدرة أشخاص على استخدام طائرة تابعة للحكومة السعودية للسفر بها الى اسطنبول من دون علمه، قال "لدي مسؤولون، وزراء يتابعون الأمور، لديهم السلطة للقيام بذلك".

وتحاكم المملكة السعودية مسؤولين رفيعي المستوى على خلفية هذه القضية، بينهم نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري. ويواجه خمسة من هؤلاء عقوبة الإعدام.

وأثارت القضية ردود فعل دولية مندّدة أضرّت بصورة المملكة وبصورة ولي العهد بشكل كبير.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الجريمة نفذّت بأوامر صدرت من "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية.

في حزيران/يونيو، أعلنت مقررة لدى الأمم المتحدة في تقرير أنّ هناك أدلة كافية تربط ولي العهد بقتل الصحافي، مطالبة بتجميد الأصول الشخصية للأمير في الخارج.

وردت السعودية بالقول إن تقرير المقرّرة يتضمن "تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها".

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