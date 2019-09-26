نفوق نسور مفترسة في الأرجنتين.. تعرّف على السبب

عُثر على ستة من نسور كوندور الأنديز النافقة في سهول مدينة سانتا كروز بالأرجنتين، بسبب تناولها طعاماً ملوثاً بالميد الحشري الزراعي "كاربوفيوران" المحظور استخدامه في البلاد التي شهدت العام الماضي نفوق 100 من نسور كوندور الأنديز وللسبب ذاته.

وطائر كوندور الأنديز هو نسر من أضخم الطيور المفترسة وأكثرها ندرة، ويعيش في جبال الأنديز على الساحل الغربي لقارة أمريكا الجنوبية، حيث كان السكّان القدماء في تلك المنطقة يسمّونه "ابن الشمس".

وأوضحت مؤسسة حماية البيئة أنها تلقّت بلاغاً يوم أمس الأربعاء يفيد بنفوق عدد من الحيوانات في بلدة بيريتو مورينو، وعلى الفور توجّه فريق مختص إلى المكان حيث وجد عدداً من نسور كوندور الأنديز وقد نفقت، كما وُجد خروف وثعلب نافقين، وذلك بسبب تناولهم طعاماً ملوثاً بالمبيد الحشري المذكور.

وجددت السلطات المحلية تحذيرها للمزارعين استخدام مبيد "كاربوفيوران" الذي يلوّث التربة والماء ويعرّض الكائنات الحية بما فيها الإنسان لخطر الموت، مشيرة إلى أن المزارعين يستخدمون المبيد المذكور للقضاء على الحيوانات اللاحمة مثل الثعالب والذئاب والكلاب البرية.

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