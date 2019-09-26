شاهد: أمريكي يشحن قصره التاريخي بحراً لأن موقعه الأساسي لم يعجبه

قصر ماريلاند الذي تم بناؤه في ستينيات القرن الماضي يقوم برحلة مميزة، بعد شحنه بحراً. حيث تم نقل القصر التاريخي المصنوع من الطوب والذي بني حوالي عام 1760 من مدينة إيستون إلى كوينزتاونو على متن سفينة (مقطورة) في رحلة بحرية استثنائية.

وبعد أن كانت مسافة النقل التي تفصل بين المدينتين تبلغ ما يقارب 32 كيلومتراً عن طريق البر، إلا أن صاحب القصر الجديد فضّل نقله بحراً لتزيد مسافة النقل بين الوجهتين إلى 80 كيلومتراً أي ما يوازي 50 ميلاً بحرياً.

ويرجع سبب نقل القصر بحرياً إلى حجمه الكبير الذي يجعل من الصعوبة للغاية نقله على الطرقات العادية. حيث بيلغ وزن القصرنحو 400 طن.

وتم إعطاء اسم جديد للقصر ليصبح اسمه "منزل غالاوي". وذكرت صحيفة بالتيمور صن أن شخصاً قام بشراء القصر ثم قرر نقله ليصبح على واجهة بحرية في خطوة كلفته نحو مليون دولار.

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