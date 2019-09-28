شاهد: شبكة متقنة من الكهوف والأنفاق استخدمها المتمردون كقاعدة رئيسية في إدلب

نظمت وزارة الدفاع الروسية بالتعاون مع الجيش السوري جولة لمجموعة من المراسلين الأجانب في رحلة إلى سوريا الأربعاء عرض خلالها شبكة متقنة من الكهوف والأنفاق التي قيل إنها استخدمت كقاعدة رئيسية لمسلحي المعارضة في محافظة إدلب الشمالية الغربية الإستراتيجية. وقال ضباط في الجيش السوري للصحفيين إن الكهوف بمنطقة لطامنة كانت واسعة بما يكفي لاستيعاب المركبات وتوفير المأوى لما يصل إلى 5000 مسلح.

وقال العقيد علي رامي إنه تم العثور على عشرة كهوف في المجموع و يضم البعض منها قاعدة للعمليات وسجون.

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تقع الكهوف بالقرب من بلدة خان شيخون التي استعادتها قوات النظام السوري الشهر الماضي بعد أسابيع من القتال المكثف مع مسلحي المعارضة بدعم من الجيش الروسي.

وتعد محافظة إدلب التي تقع على الحدود مع تركيا آخر معقل رئيسي للمسلحين في الحرب التي استمرت ثماني سنوات في البلاد.