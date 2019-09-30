وصفة: زهرة الكوسا المحشوة بعجينة الكامابوكو اليابانية

لنتعرف على وصفة زهرة الكوسا المحشوة بكامابوكو من تحضير الطاهي تييري فوازان، وهو رئيس الطهاة في مطعم "Les Saisons" في فندق Imperial بطوكيو. الطاهي الفرنسي ابتكر طبقا فرنسيا-يابانيا باستخدام عجينة الكامابوكو، وهي أفضل أنواع السوريمي الياباني الذي يصنع يدويًا من الأسماك الطازجة. عليكم تجريب هذه الوصفة في المنزل!

المقادير:

1 قطعة من كامابوكو السوريمي

10 أزهار كوسا

1 سلطعون الكغاني

القليل من الزنجبيل المبشور

القليل من زيت الزيتون

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الخطوات:

يقطع الكامابوكو إلى مكعبات

ينزع لحم السلطعون

وتحشى زهرة الكوسا بالكامابوكو وسرطان البحر بواسطة كيس مزود بماسورة

يتم إدخال زهرة الكوسا المحشوة في فرن البخار لمدة 10 دقائق عند 80 درجة مئوية

يتم تحضير كريم من هيكل السلطعون ويضاف "الثوم المعمر" المفروم

تلوح قطع من الكوسا على المقلاة ويضاف إليها شيء من الزبدة

تهرس بعض قطع الكوسا

ويضاف الزنجبيل إلى هريسة الكوسا

التقديم:

تسكب الكوسا المهروسة في قعر الصحن

ويضاف إليها بضعة قطع من الكوسا الملوحة بالزبدة

ثم توضع زهرة الكوسا المحشوة

وفي النهاية تسكب كريما السلطعون

ويضاف إليها قطرات من زيت الزيتون

وتضاف بتلة من زهرة الكوسا