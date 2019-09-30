الصين: عشاق الرياضات المائية على موعد مع المغامرة في مدينة سانيا الساحلية

مع شواطئها الجميلة ومناخها الاستوائي، تعد سانيا، في جزيرة هاينان الصينية، مكانًا للاسترخاء واستعادة الطاقة. وإذا كنتم تبحثون عن التشويق، فهناك الكثير من المرح والمغامرة على البر وفي البحر والهواء. على سبيل المثال، يمكنكم ممارسة رياضة ركوب الطائرة المروحية من جزيرة فينيكس، لاكتشاف هذه الوجهة الاستوائية من منظور جديد تمامًا، بعين الطائر.

ولدى العودة إلى الأرض، يمكن الاستمتاع بالكثير من الألعاب الشاطئية، والقيام بجولة بالقارب لمدة 30 دقيقة، واكتشاف جزيرة واجيجو. إنها تجربة رائعة للسياح، وجنة لعشاق الرياضات المائية!

غوانغ فانغ جيانغ، مسؤول في قسم الغوص في جزيرة واجيجو أخبرنا قائلا: "واجيجو وجهة سياحية مشهورة في الصين. لدينا مشاهد خلابة ومياه صافية ورمال بيضاءُ مع سماءٍ زرقاء. لدينا أكثر من 30 نوعا من الرياضات المائية. مثل الغوص مع جهاز التنفس، وركوب القوارب ذات المحركات، والتزلج الهوائي".

العديد من السياح الذين يزورن سانيا، يجربون الغطس مع جهاز التنفس لأول مرة، إنها تجربة لاكتشاف عالم جديد كليا، تحت سطح الماء، حيث الشعاب المرجانية والحياة البحرية الغنية المياه الدافئة.

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وين جانغ، سائحة صينية: "كان المدرب صبورًا للغاية. أدخلني إلى الماء رويدا رويدا، لاكتشف المشهد الجميل، مع العديد من الأسماك والشعاب المرجانية الملونة التي تظهر عندما ندخل إلى العمق. وبعد ذلك شاهدت المحار. الماء كان شفافا. إنها أول مرة أزور سانيا، وأول مرة أجرب الغطس. كانت تجربة جيدة حقا".

بالعودة إلى جزيرة هاينان، يمكن اكتشاف أنواع أخرى من المتعة. هناك يمكن الاستمتاع بالرحلات عبر الغابات المطيرة وتسلق الشلالات في المنطقة السياحة الثقافية عند غابات يانودا.

وبعد تسخير الكثير من الطاقة، يحين الوقت للراحة وقضاء ليلة في الهواء الطلقة. الكثيرون يتجهون إلى الساحل للاستمتاع بغروب الشمس المذهل.

كريس من اسكتلندا وصوفيا من سانت بطرسبرغ يستمتعان بوقتهما إلى أقصى حد، ويتناولان عشاء من السوشي في أجواء رومانسية على متن يخت فاخر.

كريس قال لنا: "كانت تجربة رائعة بالمجيء إلى شاطئ جميل كهذا، وتناول وجبة لذيذة، هناك متعة حقيقية". وأكدت صوفيا: "كانت وجبة رائعة لأنني أحب السوشي وأحب المجيء إلى سانيا. الطقس رائع واليخت مذهل، لذلك أنا سعيد الآن!".

مشهد سانيا الليلي نابض بالحياة ومتنوع. الحانات والموسيقى الحية والعروض الثقافية.

توجد العديد من المطاعم الصينية التقليدية والعالمية، في منطقة بايواهغو، فهي مساحة سياحية بامتياز. كون يانغ، يدير موقعًا إلكترونيًا، يدعى “Hello Sanya”، يستهدف الزوار الأجانب القادمين إلى سانيا، وقد أخبرنا عن هذه المنطقة قائلا: "توجد أنواع متنوعة من الطعام والمشروبات هنا. المأكولات الصينية والغربية والأطباق البحرية مع التوابل والطعم الحلو. الأجواء جيدة للعائلة والشباب".

"الاسترخاء والبحث عن الإثارة وقضاء ليلة سعيدة في سانيا، كلها عوامل تجعل من الجزيرة وجهة متميزة للحصول على المرح والمغامرات. هذا كل شيء لليوم، نراكم في الحلقة المقبلة.