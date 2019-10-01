نظم آلاف المزارعين الهولنديين في لاهاي هذا الثلاثاء تجمعا طالبوا فيه السلطات باحترام مهنتهم ونددوا بما أسموه بـ "الظلم" على خلفية قرار محكمة قضائية اعتبرت أن هولندا تنتهك قواعد انبعاثات غازات الكربون الأوروبية.

المزارعون المحتجون أكدوا أنهم يرفضون فكرة أن يُنظر إليهم على أنهم "ملوثون" حيث أصروا خلال تجمعهم على أنهم يعملون ويكدون لتقديم الطعام للمستهلكين.

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وفضل عدد كبير من المزارعين التنقل إلى مكان التجمع عبر الجرارات حيث جابت قوافل الجرارات الطرق السريعة، ونظرا لحركة سيرها البطيئة فقد تسببت في تعطيل حركة المرور في جميع أنحاء البلاد والتسبب في واحدة من أسوأ الأزمات المرورية التي تشهدها البلاد حسب منظمة النادي الملكي الهولندي للسياحة المعنية بمتابعة ومراقبة حركة السير في هولندا.

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وتزامن التجمع الاحتجاجي للمزارعين مع الجهود التي تبذلها السلطات الهولندية ومساعيها لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير. وفي هذا المجال اعتمدت الحكومة الهولندية مجموعة واسعة من التدابير لوضع خطة منح مساعدات مالية للمزارعين الذين يرغبون في اعتماد أساليب وممارسات زراعية أكثر استدامة.

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